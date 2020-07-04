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Гайдамак: собираюсь отправиться в CHL. Моя мечта — играть за океаном

Гайдамак: собираюсь отправиться в CHL. Моя мечта — играть за океаном
Хоккей / Прочие 0

17-летний нападающий Всеволод Гайдамак, выбранный на импорт-драфте CHL «Оттавой», рассказал о своём намерении продолжить карьеру в Северной Америке.

«Знал ли, что меня выберут на драфте? Да, знал. Мы вели переговоры с «Оттавой» — командой, которая меня выбрала. Я знал, что они меня задрафтуют. Очень обрадовался, когда это произошло. Они заметили меня на Мировом кубке вызова, а дальше мы уже общались через моего агента. Уеду ли я? Да, собираюсь отправиться в CHL. Это моя мечта — играть за океаном», — приводит слова форварда Allhockey.Ru.

Импорт-драфт CHL – процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

На импорт-драфте CHL выбрано 15 российских игроков. Петров, Гущин и Прокопенко — в топ-10
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