Кандидат в президенты ИИХФ предлагает изменить формат чемпионата мира по хоккею

Кандидат в президенты Международной федерации хоккея (ИИХФ) белорус Сергей Гончаров предлагает реформировать чемпионат мира.



Как отмечает ТАСС, функционер в тексте предвыборной компании сообщает, что хочет увеличить количество команд — участниц чемпионата мира, а также изменить формат проведения группового этапа турнира.



«В высшем дивизионе играют 24 сборных: четыре группы по шесть команд. Общее количество дней турнира не обязательно должно превышать текущее. Всего команды проведут 80 игр, включая 16 матчей плей-офф, каждая сыграет минимум пять, максимум девять игр. Только одна команда по итогам турнира напрямую переходит в первый дивизион, ещё две команды должны сыграть в отборочном турнире.



Проведение чемпионата мира в четырёх локациях, где постоянно развивается новая инфраструктура, располагающихся неподалеку друг от друга, могла бы создать большой праздник хоккея в целом регионе, который редко, если вообще когда-либо такое случалось, принимал главные события ИИХФ. Например, в Восточной Европе (разделить турнир между Польшей, Украиной и прибалтийскими странами) или Центральной Европе (Венгрия, Австрия, Словения, Италия). Кроме того, если чемпионат мира будет проводиться раз в два сезона, это может позволить создать новые турниры и форматы соревнований, такие как Кубок Европы, Северной Америки, Азии и т. д.», — говорится в документе.



Выборы президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Рене Фазель руководит организацией с 1994 года, он покинет свой пост. Свои кандидатуры выдвинули также немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и датчанин Хенрик Бах-Нильсен.