Жена и сыновья Александра Овечкина поздравили хоккеиста с днём рождения
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Сегодня, 17 сентября, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отмечает своё 36-летие.
Жена Анастасия Шубская и сыновья Сергей и Илья поздравили хоккеиста.
Форвард является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года. Также в настоящий момент он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории, забросив 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
Напомним, в июле было объявлено о подписании нового контракта между «Вашингтоном» и россиянином сроком на пять лет. Овечкин заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год.
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