Д. Квартальнов: Билялов – молодец, провёл непростой матч, дал нам шанс

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:0).



«Когда ноль пропускаешь, это хорошо. Игра начинается при счёте 0:0, кто одну забивает, тот выигрывает. Мы забили, победили. Тимур Билялов – молодец, провёл непростой матч, дал нам шанс. Здорово, что забили, вымучили этот гол.



Нам сейчас важны любые победы – плохие, хорошие. Они придают сил команде. Ребята немного в атаке нервничают, многое не получается. Но всё идёт от обороны – в первую очередь, надо хорошо сыграть в защите, и потом всё будет хорошо в атаке», – цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Казанцы провели восемь матчей, где одержали четыре победы: дважды обыграли «Сочи» (3:2, Б; 1:0), а также выиграли у «Витязя» (2:1, ОТ) и «Йокерита» (3:0)