«Ак Барс» с минимальным счётом обыграл «Сочи»

Сегодня, 18 сентября, в Казани на «Татнефть Арене» «Ак Барс» принимал «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу забросил Кирилл Петров с передачи Пера Линдхольма.
Напомним, что обе команды провели по восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. Казанцы одержали три победы: дважды обыграли «Сочи» (3:2, Б; 1:0), а также выиграли у «Витязя» (2:1, ОТ) и «Йокерита» (3:0). «Сочи» потерпел шестое поражение подряд. Южане выиграли только два стартовых матча: у «Амура» (4:0) и «Витязя» (6:5, ОТ).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче казанцы сыграют с «Витязем», сочинцы встретятся с «Нетехимиком».
В текущем сезоне осталось две команды, которые ни разу не проигрывали – это московское «Динамо» и «Салават Юлаев».
- 18 сентября 2021
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