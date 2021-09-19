Хара: для меня большая честь снова стать игроком «Айлендерс»

44-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара прокомментировал возвращение в команду, в составе которой начинал свою карьеру в НХЛ.
«Это своего рода закругление карьеры. Кто бы мог подумать, что это произойдет через 20 лет. Для меня большая честь снова стать игроком «Айлендерс».
Почему я решил продолжить карьеру? Я люблю хоккей. У меня есть страсть к игре, и я верю, что все ещё могу играть на этом уровне. Это то, что нужно. Не думаю, что нужно много рассуждать о других вещах.
Про нынешнюю команду пока могу сказать только со стороны. С ними всегда было тяжело играть. Они играют жёстко и упускают мало моментов. Игры всегда были на тоненького. Это очень надежная команда с сильным руководством и лидерами, которые выступают здесь уже очень долго. Отличный тренерский штаб и один из лучших – если не лучший – генменеджер в лиге. Это команда с хорошей структурой, у которой есть своя культура. Думаю, «Айлендерс» способны навести шороху в лиге.
Никогда не знаешь, как будет развиваться твоя карьера и чем закончится. Очевидно, никто не может представить, что закончит ее в том же месте, где начал. Просто так получилось. Я рад, что так получилось. Я счастлив снова оказаться здесь. Иногда так бывает», – цитирует Хару официальный сайт клуба.
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