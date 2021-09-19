Экс-голкипер «Автомобилиста» Коварж попрощается с болельщиками перед матчем с ЦСКА

Экс-голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж попрощается с болельщиками екатеринбургского клуба перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 19 сентября, в 15:00 мск.
«Перед сегодняшним матчем с прощальным словом к болельщикам «Автомобилиста» обратится голкипер Якуб Коварж, который покидает нашу команду. Чтобы попрощаться с вратарём, который долгие годы защищал цвета нашего клуба, размещайтесь на трибунах за 10 минут до начала встречи!» – сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в Матче звёзд КХЛ.
Весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. В марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон.
В прошедшем розыгрыше КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы и отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти встречах, одержав одну победу.
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