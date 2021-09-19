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«Спартак» одержал пятую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»

«Спартак» одержал пятую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»
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Московский «Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над рижским «Динамо» со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт в игре на 12-й минуте в большинстве открыл форвард гостей Николай Елисеев, воспользовавшись передачей Лукаша Радила. Ответную шайбу красно-белые забросили через полторы минуты, отличился финский нападающий Йори Лехтеря. Ассистентами выступили Эмиль Петтерссон и Сергей Широков.

Вперёд подопечных Бориса Миронова вывел на 22-й минуте Александр Хохлачёв, голевой пас ему отдали Дмитрий Кугрышев и Дмитрий Вишневский. Третью шайбу в ворота Юхана Маттссона забросил Максим Цыплаков на 29-й минуте после передачи от Данилы Квартальнова.

После восьми матчей «Спартак» набрал 10 очков, расположившись на пятом месте Западной конференции. Рижане имеют в своём активе шесть набранных баллов при идентичном показателе сыгранных встреч, находясь на девятом месте Запада.

В следующей игре «Спартак» сыграет дома с «Авангардом». Матч состоится во вторник, 21 сентября, начало — в 19:30 мск. В это же время рижане в гостях сыграют с московским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Елисеев (Радил) – 11:38' (5x4)   1:1 Лехтеря (Петтерссон, Широков) – 13:00' (5x5)   2:1 Хохлачёв (Кугрышев, Вишневский) – 21:14' (5x5)   3:1 Цыплаков (Квартальнов) – 28:24' (5x5)
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