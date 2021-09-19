«Спартак» одержал пятую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»

Московский «Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над рижским «Динамо» со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».



Счёт в игре на 12-й минуте в большинстве открыл форвард гостей Николай Елисеев, воспользовавшись передачей Лукаша Радила. Ответную шайбу красно-белые забросили через полторы минуты, отличился финский нападающий Йори Лехтеря. Ассистентами выступили Эмиль Петтерссон и Сергей Широков.



Вперёд подопечных Бориса Миронова вывел на 22-й минуте Александр Хохлачёв, голевой пас ему отдали Дмитрий Кугрышев и Дмитрий Вишневский. Третью шайбу в ворота Юхана Маттссона забросил Максим Цыплаков на 29-й минуте после передачи от Данилы Квартальнова.

После восьми матчей «Спартак» набрал 10 очков, расположившись на пятом месте Западной конференции. Рижане имеют в своём активе шесть набранных баллов при идентичном показателе сыгранных встреч, находясь на девятом месте Запада.



В следующей игре «Спартак» сыграет дома с «Авангардом». Матч состоится во вторник, 21 сентября, начало — в 19:30 мск. В это же время рижане в гостях сыграют с московским «Динамо».