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Кабинки хоккеистов СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля

Кабинки хоккеистов СКА на новой арене будут напоминать капсулы космического корабля
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Кабинки хоккеистов СКА в домашней раздевалке на новой «СКА Арене» будут напоминать капсулы космического корабля.

«Тема космоса близка нашей арене. Дизайнеры интерьера отчасти вдохновлялись этой тематикой и лучшими примерами ретрофутуризма. Наша локация между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина уже изначально наталкивает на это. Плюс главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Эргономика домашней раздевалки и гостевой продумывалась до мелочей. Мы постарались в дизайне внутренних пространств соблюсти космическую тему, сделать отсылку к эпохе начала космической эры», — рассказал генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, что в мае 2023 года «СКА Арена» примет матчи чемпионата мира по хоккею.

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