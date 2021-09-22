Генменеджер «Миннесоты»: это великий день для организации и лично для Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин дал комментарий по поводу подписания контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.
«Это великий день для нашей организации и лично для Кирилла Капризова. Он вернулся в состав до начала тренировочного лагеря, всё отлично. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но переговоры завершились удачно. Теперь мы смотрим только вперёд. Этот парень так рад вернуться и просто хочет играть в хоккей», — приводит слова Герина официальный сайт клуба.
Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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