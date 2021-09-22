«Это уникальная ситуация». Руссо отреагировал на контракт Капризова с «Миннесотой»

Североамериканский журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал новость о новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова и «Миннесоты Уайлд».

«На протяжении всего процесса переговоров не было иных сравнений, кроме как попытки избежать ситуации с Артемием Панариным в 2016 году, когда «Чикаго Блэкхоукс» заключили со своей звездой контракт-мост на общую сумму в $ 12 млн, а спустя два года были вынуждены обменять его в «Коламбус Блю Джекетс». Примечательно, что в ходе той сделки интересы Панарина представлял нынешний агент Капризова Пол Теофанос, В конечном счёт он получил семилетний контракт на $ 81,5 млн от «Нью-Йорк Рейнджерс».



Что касается Капризова, то для него сложилась уникальная ситуация – 24-летнему форварду было необходимо заключить новый контракт после единственного сезона, состоявшего из 56 матчей против соперников по одному и тому же дивизиону. Изначально надежда заключалась на семи/восьмилетний контракт с кэпхитом $ 8,5-9 млн. Но Капризов искал более краткосрочную сделку, чтобы оставить открытой возможность по раннему выходу на рынок неограниченно свободных агентов.



Наконец обе стороны пришли к компромиссу. Капризов предоставил «Миннесоте» возможность увеличить срок своего контракта, а клуб дал хоккеисту те деньги, на которые его сторона не могла рассчитывать в случае мостика. Но вы не сомневайтесь, клуб не совершил никакой ошибки, «Миннесота» обязана была продлевать Кирилла, ведь он уже один из самых ярких, опасных и результативных игроков в истории франшизы», — написал Майкл Руссо.