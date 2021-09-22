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Каменский: надеюсь, Капризов через пять лет подпишет новое соглашение на ещё большую сумму

Каменский: надеюсь, Капризов через пять лет подпишет новое соглашение на ещё большую сумму
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о подписании контракта между нападающим Кириллом Капризовым и «Миннесотой Уайлд».

«Раз обе стороны подписали соглашение, то все остались довольны. Если бы «Миннесоту» что-то не устраивало, они бы не стали предлагать Капризову контракт на 45 миллионов. И Кирилл, и клуб получили то, что хотели. В сезоне много игр, всё может быть. Та же «Миннесота» очень достойно выступила в плей-офф в прошлом сезоне, не стоит загадывать, будет Капризов бороться за Кубок Стэнли или нет.

Естественно Кирилл будет продолжать прогрессировать в «Миннесоте». Он очень талантливый и молодой парень, у него впереди вся карьера. Надеюсь, он сможет нас радовать своей хорошей игрой, красивыми шайбами и будет играть ещё лучше, а по истечении пятилетнего контракта подпишет новое соглашение на ещё большую сумму», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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