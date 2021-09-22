Плющев — о Капризове: лучше быть лидером в «Миннесоте», чем где-то шлифовать лавочку

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением по поводу нового контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

«Насколько я понимаю, контракт достаточно хороший. Капризов получил то, что хотел — всё нормально. Давайте не будем загадывать, кто будет бороться за Кубок Стэнли. Всегда существуют определённые моменты, когда игроку могут предложить другой контракт, выкупить действующий. Раз Капризов подписал этот контракт, значит он его устраивает. Наверное, Кирилл советовался со своими агентами, семьёй.



Капризов является лидером в своей команде по всем статьям, хорошо воспринимается болельщиками — это хорошая почва для прогресса игрока. Лучше быть лидером в этой команде, чем шлифовать лавочку где-то в другой команде. Я говорю это не конкретно о Капризове, а просто об игроках, которые иногда гоняются за большими контрактами, а потом сидят на лавке. Капризов предпочёл играть, и он будет играть и прогрессировать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.