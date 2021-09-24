Спортивный директор «Металлурга» Гомоляко отказался от мандата депутата Госдумы

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко отказался от мандата депутата Государственной думы. Он продолжит работать в Челябинской области, сообщает «URA.Ru» со ссылкой на региональное отделение «Единой России».

От мандата также отказалась главврач Челябинского областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко. Они должны были получить мандаты по итогам выборов как лидеры списков «Единой России».

«Татьяна Михайловна и Сергей Юрьевич продолжат решать задачи по развитию возглавляемых организаций, каждый на своём месте. Мандаты будут переданы следующим членам региональной группы — Олегу Голикову и Дмитрию Вяткину», — говорится в сообщении.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.