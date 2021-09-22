«Металлург» обыграл «Сибирь». Последние два матча «Магнитка» выиграла с общим счётом 8:1

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 27-й минуте Анатолий Никонцев забросил шайбу в меньшинстве и вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Андрей Чибисов с передачи Семёна Кошелева забил второй гол в ворота Антона Красоткина. На 37-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство с передачи Максима Карпова, забросил третью шайбу в матче. На 58-й минуте Алексей Кручинин отыграл один гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Металлург» примет московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 25 сентября.
- 22 сентября 2021
-
18:29
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:23
-
16:58
-
16:40
-
16:26
-
15:38
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:35
-
14:01
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
11:55
-
11:47
-
11:39
-
11:30
-
11:23
-
11:15
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:18
-
10:08
-
09:58