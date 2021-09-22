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«Металлург» обыграл «Сибирь». Последние два матча «Магнитка» выиграла с общим счётом 8:1

«Металлург» обыграл «Сибирь». Последние два матча «Магнитка» выиграла с общим счётом 8:1
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2021, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Никонцев – 26:06' (4x5)   0:2 Чибисов (Кошелев) – 32:44' (5x5)   0:3 Коростелёв (Карпов) – 36:20' (5x4)   1:3 Кручинин (Ефремов, Демидов) – 57:22' (5x4)

На 27-й минуте Анатолий Никонцев забросил шайбу в меньшинстве и вывел магнитогорцев вперёд. На 33-й минуте Андрей Чибисов с передачи Семёна Кошелева забил второй гол в ворота Антона Красоткина. На 37-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство с передачи Максима Карпова, забросил третью шайбу в матче. На 58-й минуте Алексей Кручинин отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Металлург» примет московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 25 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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