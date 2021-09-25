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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Наставник минского «Динамо» рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Трактор» и «Ак Барс»

Наставник минского «Динамо» рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Трактор» и «Ак Барс»
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от сегодняшнего матча со СКА и рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Трактор» и «Ак Барс».

«Как раскатка? Здорово! Все парни заряжены, хорошо раскатились, на льду присутствует положительный настрой.

В этом сезоне «Динамо» совсем недавно обыгрывало и казанский «Ак Барс», и челябинский «Трактор»? У нас всё получалось, ребята выполняли план на игру. Хорошо работало большинство и меньшинство. Все линии сыграли отлично — вратарь, оборона и атака. Когда все эти аспекты сходятся, то есть отличный шанс выиграть встречу.

В прошлом году показали себя со СКА и сыграли хорошую серию. Сейчас наша команда в процессе отстройки. Мы ещё подбираем тактику, ищем оптимальные сочетания игроков. Это длинный процесс. Сегодня будет интересный матч. Я же жду от парней, что они уделят больше внимания тем деталям, которые позволяли нам выигрывать в предыдущих встречах.

Поддержка болельщиков нам очень нужна. Мы — команда, которая создает очень много моментов и играет в атакующий хоккей. Думаю, за нашей командой интересно наблюдать. Когда выходишь и знаешь, что за тебя переживают фанаты, получаешь невероятный заряд энергии и показываешь лучший свой хоккей. Поэтому мы ждём болельщиков на трибунах», — цитирует Вудкрофта официальный сайт «зубров».

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