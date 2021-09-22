«Автомобилист» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо». Шумаков оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 3-й минуте Александр Суворов вывел минчан вперёд. На 5-й минуте Сергей Шумаков с передачи Алексея Макеева сравнял счёт. В середине периода «Автомобилист» забросил дважды усилиями Никиты Трямкина и Павла Куликова. На 21-й секунде второго периода Марио Кемпе отыграл одну шайбу. На 25-й минуте Маттиас Теденбю сравнял счёт. Тем не менее в середине игрового отрезка Шумаков оформил дубль. Менее чем через три минуты Брукс Мэйсек увеличил преимущество хозяев. В третьем периоде ещё по разу отличились Ефим Гуркин и Александр Щемеров.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с челябинским «Трактором». Минское «Динамо» примет СКА. Обе встречи пройдут 25 сентября.