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«Автомобилист» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо». Шумаков оформил дубль

«Автомобилист» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо». Шумаков оформил дубль
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2021, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Суворов (Крейчик, Буйницкий) – 02:04' (5x5)   1:1 Шумаков (Макеев) – 04:10' (5x5)   2:1 Трямкин – 10:15' (5x5)   3:1 Куликов (Бочаров) – 12:54' (5x5)   3:2 Кемпе (Стрёмвалль) – 20:21' (5x5)   3:3 Теденбю (Ерёменко, Крейчик) – 24:18' (5x4)   4:3 Шумаков (Зборовский, Да Коста) – 30:35' (5x5)   5:3 Мэйсек (Спунер, Гуркин) – 33:12' (5x5)   6:3 Гуркин (Макеев) – 48:28' (5x4)   7:3 Щемеров (Бочаров, Куликов) – 53:43' (5x5)

На 3-й минуте Александр Суворов вывел минчан вперёд. На 5-й минуте Сергей Шумаков с передачи Алексея Макеева сравнял счёт. В середине периода «Автомобилист» забросил дважды усилиями Никиты Трямкина и Павла Куликова. На 21-й секунде второго периода Марио Кемпе отыграл одну шайбу. На 25-й минуте Маттиас Теденбю сравнял счёт. Тем не менее в середине игрового отрезка Шумаков оформил дубль. Менее чем через три минуты Брукс Мэйсек увеличил преимущество хозяев. В третьем периоде ещё по разу отличились Ефим Гуркин и Александр Щемеров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с челябинским «Трактором». Минское «Динамо» примет СКА. Обе встречи пройдут 25 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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