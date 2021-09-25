Петр Бржиза избран первым вице-президентом Международной федерации хоккея
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Петр Бржиза избран первым вице-президентом Международной федерации хоккея.
За чеха проголосовало 70 человек. За его конкурента, канадца Боба Николсона, отдали 33 голоса.
Напомним, ранее Бржиза участвовал в выборах на пост президента ИИХФ, но выбыл в первом раунде. Победу одержал француз Люк Тардиф.
Голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. За победившего Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. В числе кандидатов изначально были немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.
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