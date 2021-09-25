Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Француз Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея

Француз Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея
Комментарии

Новым президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф.

За него проголосовали 67 человек — 63%.

Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%.

Напомним, голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имели 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имели по два голоса. В выборах президента ИИХФ победил бы тот, кто набрал 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не собрал бы никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов был бы отсеян, а четверо прошли бы во второй тур голосования.

В числе кандидатов изначально были немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.

Кто станет главным человеком в мировом хоккее? На место Фазеля пять претендентов Кто станет главным человеком в мировом хоккее? На место Фазеля пять претендентов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021