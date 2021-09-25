Француз Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея

Новым президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф.



За него проголосовали 67 человек — 63%.

Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%.



Напомним, голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имели 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имели по два голоса. В выборах президента ИИХФ победил бы тот, кто набрал 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не собрал бы никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов был бы отсеян, а четверо прошли бы во второй тур голосования.



В числе кандидатов изначально были немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.