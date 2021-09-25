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Павел Буре избран в состав совета Международной федерации хоккея

Павел Буре избран в состав совета Международной федерации хоккея
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре избран в состав совета Международной федерации хоккея. За россиянина было отдано 60 голосов.

Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. За Буре было отдано 58,92% от общего количества голосов.

Также в совет избрали Хейкки Хиетанена (Финляндия), Рэнто Раффейнера (Швейцария), Андерса Ларрсона (Швеция) и Андреа Гиоса (Италия).

Ещё двоих представителей от других стран выберут во втором круге голосования.

Напомним, ранее Владислав Третьяк покинул совет организации. ФХР выдвинула на освободившееся место Павла Буре.

Ранее Буре был назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.

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