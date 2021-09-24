Фазель — о совете ИИХФ: Буре — хоккейная легенда. Надеюсь, его выберут

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о выборах в совет организации, которые состоятся 25 сентября. В этот же день пройдут выборы нового президента Международной федерации хоккея.



«Относительно выборов президента — у всех свои преимущества, все очень интересные кандидаты. Что касается Буре, то Павел — хоккейная легенда, отлично говорит по-английски. Все его знают, и я надеюсь, что его выберут. Я мечтаю, чтобы все бывшие игроки и тренеры были вовлечены в эту работу в совете», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, Владислав Третьяк покинул совет организации. ФХР выдвинет Павла Буре на освободившееся место.

Ранее Буре был назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.