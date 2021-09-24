Фазель — о совете ИИХФ: Буре — хоккейная легенда. Надеюсь, его выберут
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Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о выборах в совет организации, которые состоятся 25 сентября. В этот же день пройдут выборы нового президента Международной федерации хоккея.
«Относительно выборов президента — у всех свои преимущества, все очень интересные кандидаты. Что касается Буре, то Павел — хоккейная легенда, отлично говорит по-английски. Все его знают, и я надеюсь, что его выберут. Я мечтаю, чтобы все бывшие игроки и тренеры были вовлечены в эту работу в совете», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Напомним, Владислав Третьяк покинул совет организации. ФХР выдвинет Павла Буре на освободившееся место.
Ранее Буре был назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.
Новость по темеРене Фазель введён в Зал славы Международной федерации хоккея
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