«Витязь» обыграл «Амур» в Подольске, одержав 3-ю победу в сезоне

Сегодня, 25 сентября, в Подольске «Витязь» на одноимённом стадионе принимал хабаровский «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

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У подмосковного клуба на 12-й минуте в большинстве отличился нападающий Михаил Смолин, открыв счёт в матче. Ему ассистировали Фёдор Малыхин и Кирилл Лямин. На 17-й минуте при ситуации 5х4 форвард «Витязя» Нико Оямяки удвоил преимущество хозяев с передачи Фёдора Малыхина. Во втором периоде игроки «Витязя» довели счёт до разгромного: сначала Даниэль Одетт, а затем Миро Аалтонен забросили свои шайбы в ворота голкипера «Амура» Евгения Аликина.

Единственную шайбу «Амура» в этом матче записал на свой счёт форвард хабаровчан Данил Файзуллин. Россиянин сделал это в большинстве на 47-й минуте встречи. Результативные передачи — у Александра Горшкова и Михала Йордана.

«Витязь» после победы занимает 6-е место в Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 10 очков. Хабаровский «Амур» располагается на 1-й строчке Восточной конференции, заработав только 5 очков в 10 матчах сезона.

27 сентября «Витязь» дома будет принимать СКА, а «Амур» в гостях встретится с минским «Динамо».