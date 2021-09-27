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Вадим Шипачёв отреагировал на возвращение Олега Знарка в сборную России

Вадим Шипачёв отреагировал на возвращение Олега Знарка в сборную России
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Олег Валерьевич выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Он – молодец, желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием. Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея (смеётся).

В сборную я всегда езжу с радостью. Как начнутся турниры сборных, тренерский штаб национальной команды будет определяться с составом, а я сейчас хочу помогать московскому «Динамо» играть в хоккей и выигрывать», – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, о назначении Знарка объявил в пятницу, 24 сентября, глава ФХР Владислав Третьяк. Однако официальной информации о вступлении тренера в должность ещё не было.

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