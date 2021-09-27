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«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Сибирь»

«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Сибирь»
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«Северсталь» одержала победу во встрече с новосибирской «Сибирью» в рамках регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

На 55-й минуте единственную шайбу в игре в ситуации «пять на четыре» забросил форвард «Северстали» Игорь Гераськин после голевой передачи от Егора Рыкова и Владислава Кодолы.

«Северсталь» одержала пятую победу в сезоне, «Сибирь» потерпела восьмое поражение. Подопечные Андрея Разина набрали 11 очков после 10 встреч, заняв седьмое место на Западе. Новосибирский клуб находится на девятой строчке на Востоке, имея в своём активе шесть баллов после 10 встреч.

В следующей встрече «Северсталь» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 29 сентября. «Сибирь» в этот же день проведёт матч в Москве с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гераськин (Рыков, Кодола) – 54:56' (5x4)
Комментарии
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