«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Сибирь»

«Северсталь» одержала победу во встрече с новосибирской «Сибирью» в рамках регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».



На 55-й минуте единственную шайбу в игре в ситуации «пять на четыре» забросил форвард «Северстали» Игорь Гераськин после голевой передачи от Егора Рыкова и Владислава Кодолы.



«Северсталь» одержала пятую победу в сезоне, «Сибирь» потерпела восьмое поражение. Подопечные Андрея Разина набрали 11 очков после 10 встреч, заняв седьмое место на Западе. Новосибирский клуб находится на девятой строчке на Востоке, имея в своём активе шесть баллов после 10 встреч.



В следующей встрече «Северсталь» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 29 сентября. «Сибирь» в этот же день проведёт матч в Москве с ЦСКА.