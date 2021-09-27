«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Сибирь»

«Северсталь» одержала победу во встрече с новосибирской «Сибирью» в рамках регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
На 55-й минуте единственную шайбу в игре в ситуации «пять на четыре» забросил форвард «Северстали» Игорь Гераськин после голевой передачи от Егора Рыкова и Владислава Кодолы.
«Северсталь» одержала пятую победу в сезоне, «Сибирь» потерпела восьмое поражение. Подопечные Андрея Разина набрали 11 очков после 10 встреч, заняв седьмое место на Западе. Новосибирский клуб находится на девятой строчке на Востоке, имея в своём активе шесть баллов после 10 встреч.
В следующей встрече «Северсталь» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 29 сентября. «Сибирь» в этот же день проведёт матч в Москве с ЦСКА.
- 27 сентября 2021
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:17
-
20:10
-
19:29
-
19:19
-
19:03
-
18:31
-
18:22
-
18:14
-
18:09
-
17:53
-
17:39
-
17:18
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:23
-
16:19
-
16:12
-
15:18
-
15:02
-
14:42
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:27
-
12:30