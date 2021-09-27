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Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Амуром»

Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Амуром»
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Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч прошёл в Минске на стадионе «Арена-Минск».

На 8-й минуте нападающий минчан Маттиас Теденбю открыл счёт, ему ассистировали Владимир Алистров и Тайлер Граовац. На 35-й минуте в меньшинстве сравнял форвард «Амура» Александр Шаров, с передач Глеба Зырянова и Михала Йордана.

Победную шайбу на 53-й минуте в ситуации «пять на три» забросил шведский нападающий минчан Мальте Стрёмвалль, ассистентами в голевой атаке выступили Лукас Бенгтссон и Тейлор Бек.

«Динамо» находится на шестом место в таблице Западной конференции, сыграв 10 матчей и набрав 11 очков. «Амур» — 11-ый на Востоке, в 11 матчах заработав пять баллов.

В следующей игре, которая состоится в среду, 29 сентября, минское «Динамо» примет «Нефтехимик». «Амур» сыграет дома с «Торпедо» в четверг, 30 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2021, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Теденбю (Алистров, Граовац) – 07:36' (5x5)   1:1 Шаров (Зырянов, Йордан) – 34:04' (4x5)   2:1 Стрёмвалль (Бенгтссон, Бек) – 52:31' (5x3)
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