Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Амуром»

Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч прошёл в Минске на стадионе «Арена-Минск».
На 8-й минуте нападающий минчан Маттиас Теденбю открыл счёт, ему ассистировали Владимир Алистров и Тайлер Граовац. На 35-й минуте в меньшинстве сравнял форвард «Амура» Александр Шаров, с передач Глеба Зырянова и Михала Йордана.
Победную шайбу на 53-й минуте в ситуации «пять на три» забросил шведский нападающий минчан Мальте Стрёмвалль, ассистентами в голевой атаке выступили Лукас Бенгтссон и Тейлор Бек.
«Динамо» находится на шестом место в таблице Западной конференции, сыграв 10 матчей и набрав 11 очков. «Амур» — 11-ый на Востоке, в 11 матчах заработав пять баллов.
В следующей игре, которая состоится в среду, 29 сентября, минское «Динамо» примет «Нефтехимик». «Амур» сыграет дома с «Торпедо» в четверг, 30 сентября.
- 27 сентября 2021
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