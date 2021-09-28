Матч «Зимней классики» 2022 года впервые в истории будет проведён вечером
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сообщил, что матч «Зимней классики — 2022» между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» будет сыгран вечером.
«У нас будет возможность получше подготовиться к этому мероприятию. Телевизионщики хотят показать игру в прайм-тайм, и им необходимо составить программу заранее. Будет интересно — арена должна хорошо смотреться в свете прожекторов. Мы понимаем, что солнце может всё испортить. А при таком варианте проведения матча эта проблема снимается», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.
Матч состоится в ночь с 1 на 2 января 2022 года. Встреча пройдёт на бейсбольном стадионе «Таргет Филд». Арена вмещает более 38 тысяч зрителей. Начало — в 3:00 мск.
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