«Очень сожалею о том, что произошло». Украинский хоккеист — о расистском скандале

Нападающий «Кременчука» Андрей Денискин, который в матче 4-го тура Украинской хоккейной лиги попал в скандал за расистские жесты в отношении игрока «Донбасса» Джейлена Смерека, рассказал, что случилось на площадке во время матча.



«Произошло нападение на вратаря, я заступился и завязалась драка, по ходу которой меня сильно оскорбили словесно со стороны. На эмоциях после драки я и сделал этот некрасивый жест, но в тот момент я даже не имел никаких расистских намерений.



Только после осознал, что мог оскорбить Джейлена своим необдуманным действием. Поэтому ещё раз хочу выразить свои извинения перед ним. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Очень сожалею о том, что произошло, так как отношусь ко всем людям одинаково. Да, можно было промолчать или потолкаться. Естественно, всё в рамках хоккейных правил.



Я не собирался закрывать профиль в „Инстаграме“ и был готов выслушать общественное мнение. Но как только это переросло в угрозы – так же с расистским подтекстом и буллингом близких мне людей – выхода больше не было. Руководство клуба вместе со мной приняло решение закрыть страницу.



Команда не поддерживает расизм. Зная меня и отсутствие моих комментариев по этому поводу когда-либо, все согласились, что это были необдуманные эмоции без глубокого подтекста. Также руководство команды предприняло штрафные санкции ко мне, с которыми я полностью согласен. Сейчас жду решения дисциплинарного комитета.



Сожалею, потому что не являюсь расистом. Это эмоции, которые я не сдержал, ведь порой мы сами не понимаем, что делаем в состоянии аффекта. Конечно, хотел бы поблагодарить тех людей, которые меня поддерживают в такую столь трудную для меня минуту», — приводит слова Денискина сайт УХЛ.