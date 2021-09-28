«Очень сожалею о том, что произошло». Украинский хоккеист — о расистском скандале

Нападающий «Кременчука» Андрей Денискин, который в матче 4-го тура Украинской хоккейной лиги попал в скандал за расистские жесты в отношении игрока «Донбасса» Джейлена Смерека, рассказал, что случилось на площадке во время матча.
«Произошло нападение на вратаря, я заступился и завязалась драка, по ходу которой меня сильно оскорбили словесно со стороны. На эмоциях после драки я и сделал этот некрасивый жест, но в тот момент я даже не имел никаких расистских намерений.
Только после осознал, что мог оскорбить Джейлена своим необдуманным действием. Поэтому ещё раз хочу выразить свои извинения перед ним. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Очень сожалею о том, что произошло, так как отношусь ко всем людям одинаково. Да, можно было промолчать или потолкаться. Естественно, всё в рамках хоккейных правил.
Я не собирался закрывать профиль в „Инстаграме“ и был готов выслушать общественное мнение. Но как только это переросло в угрозы – так же с расистским подтекстом и буллингом близких мне людей – выхода больше не было. Руководство клуба вместе со мной приняло решение закрыть страницу.
Команда не поддерживает расизм. Зная меня и отсутствие моих комментариев по этому поводу когда-либо, все согласились, что это были необдуманные эмоции без глубокого подтекста. Также руководство команды предприняло штрафные санкции ко мне, с которыми я полностью согласен. Сейчас жду решения дисциплинарного комитета.
Сожалею, потому что не являюсь расистом. Это эмоции, которые я не сдержал, ведь порой мы сами не понимаем, что делаем в состоянии аффекта. Конечно, хотел бы поблагодарить тех людей, которые меня поддерживают в такую столь трудную для меня минуту», — приводит слова Денискина сайт УХЛ.
- 28 сентября 2021
-
15:48
-
15:42
-
15:25
-
15:13
-
14:56
-
14:24
-
14:11
-
13:35
-
13:25
-
13:15
-
13:06
-
12:43
-
12:18
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:38
-
11:34
-
11:20
-
11:06
-
11:03
-
10:57
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
08:18
-
06:00
-
05:57
-
04:54