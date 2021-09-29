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Прохоркин: думаю, «Авангард» покажет хороший хоккей и выиграет у «Сочи»

Прохоркин: думаю, «Авангард» покажет хороший хоккей и выиграет у «Сочи»
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Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», который состоится сегодня, 29 сентября, в 19:30 мск.

«У нас было лишних пару дней без игры, потому что мы чуть-чуть поднагрузились и, возможно, это тоже сказалось на результате. Сегодня выйдет совсем другая команда, и я думаю, что мы покажем хороший хоккей и выиграем игру.

Все понимают, сейчас идёт регулярный чемпионат, сегодня одна, завтра другая команда, и нужно готовиться совсем к другой команде сегодня, и мы этим и занимались», – сказал Прохоркин в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

Напомним, что омичи уступили в прошлой встрече ярославскому «Локомотиву», которыми впервые руководил Игорь Никитин.

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