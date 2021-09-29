Хартли: «Авангарду» всегда нужно становиться лучше

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с «Сочи», который состоится сегодня, 29 сентября, в 19:30 мск.

«Проигрывать всегда невесело, особенно с теми высокими стандартами, которые мы установили в «Авангарде». В то же время, проигрываем мы или побеждаем – нам всегда нужно становиться лучше. Такая у нас установка. На следующий день мы смотрим видео как всей командой, так и индивидуально с игроками. Идём на лёд и готовимся к следующему матчу.



Когда ты проиграл, ты можешь только вынести что-то из этого, нет никакого смысла жить поражениями, нужно готовиться дальше. И красота хоккея в том, что пару дней спустя уже следующая игра. Нельзя зацикливаться на негативе, нужно жить позитивом.



«Сочи» – мастеровитая команда, хорошая скорость, сейчас самое начало сезона, и мы сосредотачиваем своё внимание на своей команде. Нам нужно многому научиться, у нас ещё столько моментов, которые необходимо улучшить, так что мы фокусируемся на нашей команде. Готовимся, показываем главные тенденции в игре соперника, но не забываем, что множество точек роста есть прежде всего у нас», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».