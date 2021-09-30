Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 30 сентября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 30 сентября. Финский «Йокерит», магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» вчера одержали победы и первыми в КХЛ набрали 20 очков — это лидеры Западной и Восточной конференций.
На Западе ярославский «Локомотив» уверенно обыграл подольский «Витязь» и вернулся в кубковую восьмёрку. ХК «Сочи» опустился на последнюю строчку, у «леопардов» уже 10 поражений в 11 последних матчах. На Востоке омский «Авангард» после победы во встрече с «Сочи» поднялся на шестое место, обойдя «Нефтехимик». «Сибирь» заработала одно очко в матче с ЦСКА и сократила отставание от зоны плей-офф до трёх баллов.
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