Крылов: «Авангард» должен начать сезон-2022/2023 на новой арене Омска

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что следующий сезон команда начнёт на новой арене.

«За Новосибирском не следим, целиком и полностью сосредоточены на своём проекте. Как видите, восемь из 14 ферм сейчас установлены, это больше половины. До конца октября планируем закрыть тепловой контур, что позволит нам быть максимально уверенными в том, что мы успеем к сентябрю следующего года привезти сюда команду. Команда должна начать в сентябре здесь сезон, есть план, мы в чётком графике его выполнения.

Сейчас мы заняты формированием коммерческого пакета, понимаем, что стоимость важна для наших потенциальных потребителей, не хотим задирать цены. Надеюсь, что в ноябре мы опубликуем коммерческие предложения. Возможно, к юбилею клуба выпустим их на рынок», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.