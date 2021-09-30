Цена «Омск Арены» не изменилась – 12 млрд рублей, «Газпром» инвестировал уже 3 млрд

Председатель правления и генеральный директор «Газпрома» Александр Дюков рассказал о том, что цена «Омск Арены» не изменилась.

«Что касается стоимости бюджета проекта, бюджет тот же – 12 млрд рублей. Финансирует проект компания «Газпромнефть» и правительство в пропорции 50 на 50. Инвестиции «Газпромнефти» на данный момент превышают 3 млрд рублей, компания продолжит финансирование. Правительство и региональные власти также выполняют все обязательства.

Вы видите, что арену окружает большая территория, очень важно её благоустроить, провести озеленение. Здесь будет большой новый парк с пешеходными дорожками и разной инфраструктурой, которая будет общедоступна для всех горожан. Если говорить об этом проекте, то это прекрасный пример эффективного государственного и частного партнёрства. С одной стороны, инвестором выступает частная компания «Газпромнефть», с другой – правительство и региональные власти», – передаёт слова председателя правления и генерального директора «Газпрома» Александра Дюкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.