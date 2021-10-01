Крылов: Омск не думает отбирать у Новосибирска игры России на МЧМ. Знаю, что такое понятия

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможность переноса матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира 2023 года из Новосибирска в Омск.
«Я вырос в Ленинграде, в бандитском городе в то время, и я знаю, что такое понятия. Нам дали возможность присоединиться к проведению МЧМ, и сейчас мы даже не думаем, чтобы отобрать у Новосибирска матчи сборной России. Мы, наоборот, находимся в полном контакте с новосибирской стороной и поддерживаем друг друга. Главное, чтобы обе арены были построены в срок», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.
Напомним, МЧМ-2023 пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске и Омске. Ранее сообщалось о проблемах при строительстве новой новосибирской ледовой арены.
- 1 октября 2021
-
14:03
-
13:59
-
13:52
-
13:47
-
13:45
-
13:39
-
13:33
-
13:19
-
13:17
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:18
-
10:53
-
10:14
-
09:40
-
09:15
-
08:43
-
08:22
-
07:56
-
07:38
-
07:11
-
04:40
- 30 сентября 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:29
-
22:25
-
22:19
-
22:08
-
21:47