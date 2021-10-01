Крылов: Омск не думает отбирать у Новосибирска игры России на МЧМ. Знаю, что такое понятия

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможность переноса матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира 2023 года из Новосибирска в Омск.



«Я вырос в Ленинграде, в бандитском городе в то время, и я знаю, что такое понятия. Нам дали возможность присоединиться к проведению МЧМ, и сейчас мы даже не думаем, чтобы отобрать у Новосибирска матчи сборной России. Мы, наоборот, находимся в полном контакте с новосибирской стороной и поддерживаем друг друга. Главное, чтобы обе арены были построены в срок», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.



Напомним, МЧМ-2023 пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске и Омске. Ранее сообщалось о проблемах при строительстве новой новосибирской ледовой арены.