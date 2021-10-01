Арена к МЧМ-2023 в Новосибирске готова на 46%. Стоимость возросла до 22,5 млрд рублей

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил о ходе строительства ледовой арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года.



«На сегодняшний день работы на объекте выполнены на 46%. Основной проблемой является то, что в строящемся здании до сих пор не закрыт тепловой контур и не запущены системы отопления. Приступить к этим работам планируют только с 15 октября. В декабре планируется запуск тепла на малую арену с последующим запуском тепла на основную арену.



В регионе возник дефицит рабочей силы из ближнего зарубежья. Кроме того, на сроках работ сказался существенный рост стоимости строительных материалов, который начался в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. В связи с этим нам потребовалась корректировка проектно-сметной документации и прохождение новой экспертизы в Главгосэкспертизе.



Впервые в России с Главгосэкспертизой заключён договор экспертного сопровождения. Это значит, что все изменения в проект вносятся максимально оперативно», — приводит слова Шмидта «Сибкрай».



На площадке строительства разработан специальный — догоночный — график ведения работ, за соблюдением которого лично следят министр строительства России Ирек Файзуллин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



Всего на стройке задействовано около 500 человек, в том числе 50 заключённых.



Также отмечается, что общая стоимость работ оценивается в 22,5 миллиарда рублей. Она выросла на 2,5 млрд. Областной бюджет выделяет на это строительство 14,2 миллиарда, федерация – 8,2 млрд, на долю бюджета Новосибирска приходится около 100 млн рублей.



Напомним, МЧМ-2023 пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске и Омске.

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