Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, обыграв «Барыс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло нур-султанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 6-й минуте Владислав Ефремов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Иван Игумнов и Егор Зайцев. На 27-й секунде второго периода Станислав Галиев с передачи-подкидки Вадима Шипачёва увеличил преимущество «Динамо». Ещё одно очко за пас получил Вячеслав Войнов. На 56-й минуте Даррен Диц отыграл одну шайбу. На последней минуте матча Михаил Фисенко забил в пустые ворота.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». Московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи пройдут 3 октября.