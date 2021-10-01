«Спартак» одержал крупную победу в матче с «Нефтехимиком»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.

На 9-й минуте Андрей Локтионов с передачи Сергея Широкова вывел москвичей вперёд. На 17-й минуте Джейк Виртанен увеличил преимущество «Спартака». На 33-й минуте Эмиль Петтерссон забросил третью шайбу в ворота Евгения Иванникова. В заключительном периоде ещё по разу забили Александр Хохлачёв, реализовавший большинство, и Олег Евенко. На 58-й минуте Ансель Галимов отыграл одну шайбу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА. «Спартак» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 3 октября.