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«Спартак» одержал крупную победу в матче с «Нефтехимиком»

«Спартак» одержал крупную победу в матче с «Нефтехимиком»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Локтионов (Широков) – 08:18' (5x5)   2:0 Виртанен (Лехтеря, Хед) – 16:34' (4x4)   3:0 Петтерссон (Вишневский, Хед) – 32:18' (5x5)   4:0 Хохлачёв (Кугрышев, Широков) – 44:38' (5x4)   5:0 Евенко (Кугрышев, Ручкин) – 52:10' (5x5)   5:1 Галимов – 57:08' (5x5)

На 9-й минуте Андрей Локтионов с передачи Сергея Широкова вывел москвичей вперёд. На 17-й минуте Джейк Виртанен увеличил преимущество «Спартака». На 33-й минуте Эмиль Петтерссон забросил третью шайбу в ворота Евгения Иванникова. В заключительном периоде ещё по разу забили Александр Хохлачёв, реализовавший большинство, и Олег Евенко. На 58-й минуте Ансель Галимов отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА. «Спартак» примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 3 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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