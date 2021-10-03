Кто выиграет первое «Зелёное дерби» сезона КХЛ?

Сегодня, 3 октября, в Казани на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 17:00 мск.



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В сезоне-2021/2022 «Салават Юлаев» сыграл 12 матчей и набрал 20 очков. Уфимцы занимают второе место в таблице Восточной конференции и опережают казанцев, которые идут на четвёртой строчке, на два балла. Правда у «Ак Барса» сыграно на одну встречу больше.



Всего у «Салавата» два поражения в текущем сезоне: от «Северстали» (1:2) и «Сибири» (1:3).



«Ак Барс» же проиграл пять игр: «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3), ЦСКА (1:2, ОТ), минскому «Динамо» (2:5) и «Йокериту» (3:4, ОТ).