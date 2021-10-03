Бобков: атмосфера «Зелёного дерби» ощущается по-другому, когда трибуны охают и ахают

Вратарь «Ак Барса» Игорь Бобков поделился своим мнением об игре с «Салаватом Юлаевым» (2:0).
«Зелёное дерби» – это очень интересное противостояние, напряжение чувствовалось на трибунах, все бились, сражались. Чуть-чуть больше повезло нам, мы первыми забили и удержали счёт.
Ощутил особую атмосферу «Зелёных дерби»? Да, оно по-другому ощущается, в каждый момент трибуны охают и ахают. Но подготовку к матчу мы не меняли, со спортивной точки зрения это такие же два очка.
Много критиковали летом и на старте сезона, а сейчас пропускаю одну шайбу за два матча, прошёл период адаптации? Я ничего не читаю и не вижу критики, поэтому спасибо, что сказали, ха-ха. Вкатываюсь потихоньку, система игры другая, тренеры предъявили новые требования, но сейчас постепенно набираю обороты.
Какой момент был самым сложным в игре? Когда изначально казалось, что судьи дадут удаление на пять минут, но потом по новым правилам судьи посмотрели и оставили две. Это было самое тяжёлое меньшинство, в котором мы выстояли, и ребята заблокировали практически все броски. Меньшинству сегодня огромное спасибо, они здорово сыграли", — приводит слова Бобкова пресс-служба клуба.
- 3 октября 2021
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