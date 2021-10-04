Нападающий «Трактора» Шолохов забросил первую шайбу с января 2019 года

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и финским «Йокеритом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 10-й минуте второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев. На 23-й минуте вторую шайбу в ворота Янне Ювонена отправил нападающий «Трактора» Марсель Шолохов, ему ассистировал Егор Фатеев.

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Отметим, что этот забитый гол стал первым для форварда с января 2019 года.



В нынешнем сезоне Шолохов принял участие в пяти матчах, отдав одну голевую передачу при показателе полезности «-1».