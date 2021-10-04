ЦСКА в домашнем матче уверенно обыграл «Куньлунь»

ЦСКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



На пятой минуте игры счёт открыл форвард гостей Спенсер Фу. На 11-й минуте ответную шайбу в большинстве забросил нападающий Михаил Григоренко, ему ассистировали Артём Сергеев и Сергей Плотников.



На 31-й минуте вперёд подопечных Сергея Фёдорова вывел Константин Окулов, в голевой атаке также поучаствовали Александр Попов и Максим Соркин. Третий гол в ворота Александра Лазушина забил на 42-й минуте нападающий Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева.

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Точку в матче на последней минуте поставил Григоренко, забросив в пустые ворота и оформив дубль.



Армейцы после 14 матчей набрали 18 очков, занимая четвёртое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» также провёл 14 игр, имея в своём активе восемь баллов, расположившись на 11-м месте Востока.