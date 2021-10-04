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ЦСКА в домашнем матче уверенно обыграл «Куньлунь»

ЦСКА в домашнем матче уверенно обыграл «Куньлунь»
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ЦСКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

На пятой минуте игры счёт открыл форвард гостей Спенсер Фу. На 11-й минуте ответную шайбу в большинстве забросил нападающий Михаил Григоренко, ему ассистировали Артём Сергеев и Сергей Плотников.

На 31-й минуте вперёд подопечных Сергея Фёдорова вывел Константин Окулов, в голевой атаке также поучаствовали Александр Попов и Максим Соркин. Третий гол в ворота Александра Лазушина забил на 42-й минуте нападающий Павел Карнаухов с передачи Антона Слепышева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Точку в матче на последней минуте поставил Григоренко, забросив в пустые ворота и оформив дубль.

Армейцы после 14 матчей набрали 18 очков, занимая четвёртое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» также провёл 14 игр, имея в своём активе восемь баллов, расположившись на 11-м месте Востока.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу – 04:48' (5x5)   1:1 Григоренко (Валльмарк, Плотников) – 10:28' (5x4)   2:1 Окулов (Попов, Соркин) – 30:42' (5x5)   3:1 Карнаухов (Слепышев) – 41:15' (5x5)   4:1 Григоренко (Плотников, Сергеев) – 59:32' (en)
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