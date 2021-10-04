Голкипер «Куньлуня» Лазушин заявил, что сыграет за сборную Китая на Олимпиаде-2022

Голкипер» Куньлунь Ред Стар» Александр Лазушин сообщил, что сыграет за сборную Китая на Олимпийских играх 2022 года.
«Меня пригласили в «Куньлунь», предложили играть за сборную Китая на Олимпиаде, и я согласился, конечно. Почему нет? Есть огромное желание сыграть на самом сильном турнире в мире.
Все друзья удивились, конечно. Спрашивали: «Серьёзно? Китайский паспорт получаешь?» Я так и отвечал: «А почему нет? Олимпиада всё-таки». Мыслей завершить карьеру у меня не было перед этим сезоном.
Нет, Ла Зу Син в команде меня никто не называет. Как я понимаю, на Олимпиаду планируемся мы оба с Джереми Смитом. Вообще у нас четыре вратаря, и будет играть тот, кто лучше готов.
У меня в команде нет проблем в общении, я понимаю на английском языке. Прошлый сезон я в Словакии вообще играл, там по-словацки говорили все. Вообще всегда можно же на пальцах объясниться. Когда я играл первый сезон в «Куньлуне», ребята пытались меня научить китайскому языку, но я понял, что это вообще не моё», – приводит слова Лазушина «РИА Новости Спорт».
- 4 октября 2021
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