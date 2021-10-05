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Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо»

Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся предсезонный матч между клубами НХЛ «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:1.

За «Миннесоту» отличились Джаред Сперджен, Кирилл Капризов и Юнас Бродин. Автором единственной заброшенной шайбы «Колорадо» стал Алекс Ньюхук.

24-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов за 19 минут и 20 секунд на льду отметился не только заброшенной шайбой, но и двумя результативными передачами, заработав показатель полезности «+3». Его партнёр по команде защитник Дмитрий Куликов завершил игру с коэффициентом полезности «+1», не отметившись набранными очками.

Соотечественники Капризова из «Колорадо» — форварды Михаил Мальцев и Артём Анисимов, проведя на льду 13.53 и 11.47, результативными действиями не отметились. У каждого показатель полезности «0».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сперджен (Kaprizov, Эрикссон Эк) – 20:14' (5x5)   2:0 Kaprizov (Цуккарелло, Дамба) – 39:09' (5x5)   3:0 Бродин (Kaprizov, Цуккарелло) – 44:24' (5x5)   3:1 Newhook (Byram, Bowers) – 53:17' (5x5)
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