Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся предсезонный матч между клубами НХЛ «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:1.

За «Миннесоту» отличились Джаред Сперджен, Кирилл Капризов и Юнас Бродин. Автором единственной заброшенной шайбы «Колорадо» стал Алекс Ньюхук.

24-летний российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов за 19 минут и 20 секунд на льду отметился не только заброшенной шайбой, но и двумя результативными передачами, заработав показатель полезности «+3». Его партнёр по команде защитник Дмитрий Куликов завершил игру с коэффициентом полезности «+1», не отметившись набранными очками.

Соотечественники Капризова из «Колорадо» — форварды Михаил Мальцев и Артём Анисимов, проведя на льду 13.53 и 11.47, результативными действиями не отметились. У каждого показатель полезности «0».