Фридман рассказал о конфликте между игроками и тренерами «Филадельфии» в прошлом сезоне

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о конфликте в «Филадельфии Флайерз» между игроками и тренерским штабом по ходу прошлого сезона.



«Прошлый сезон стал кошмарным для «Флайерз». Существовало очень много разногласий между игроками и тренерским штабом. В клубе понимают, что не могут позволить повториться подобному снова. Претензии игроков были услышаны.



Руководство заявило тренерскому штабу, что нужно лучше относиться к хоккеистам. Тренеры всегда должны балансировать между требовательностью и жёсткостью. Но, по мнению игроков «Флайерз», тренерский штаб в прошлом сезоне зачастую переступал эту черту. Так что хоккеисты дали чётко понять, что ждут определённых изменений.



Посмотрим, к чему это приведёт. Повторюсь, прошлый сезон был просто кошмарным. И хоккеисты считают, что вся вина за неудачное выступление была незаслуженно переложена на них», — сообщил Фридман в подкасте 32 Thoughts.



Напомним, ранее голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер сообщил, что наставник «Филадельфии» Ален Виньо разрешал клубу использовать психоактивные снотворные вещества для восстановления игроков, назвав его «динозавром».

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