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Ленер рассказал, что во многих клубах НХЛ игрокам дают психоактивные снотворные вещества

Ленер рассказал, что во многих клубах НХЛ игрокам дают психоактивные снотворные вещества
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер сообщил, что в клубах НХЛ игрокам дают психоактивные снотворные средства.

«Это нормально, когда игрокам дают бензодиазепины и золпидемы (психоактивные вещества со снотворным и седативным эффектом), когда они путешествуют? Разве это не должны делать врачи или психиатр? В «Вегасе» так не делают. Но я знаю, что это происходит в других командах. Я играл в таких клубах, где занимаются подобным.

«Филадельфия»? Тренер-динозавр думает, что у него в команде роботы, а не люди. Сжигайте таких динозавров. Увольняйте Виньо. У меня есть доказательства. Попробуй докажи обратное. А ещё говорили, что золпидем – снотворное. В реабилитационном центре мне сказали, что именно поэтому у меня не было фазы быстрого сна. 8 лет я употреблял его, это чуть не убило меня. Круто. Но да, это просто снотворное.

Я наделал безумное количество ошибок. Но всё то, что я говорю — 100 % правда, которую я наблюдал лично на протяжении 12 лет. Я годами копил истории. А теперь НХЛ пытается меня отменить (культура отмены, когда человек подвергается осуждению со стороны сообщества. – Прим. «Чемпионата»)», – написал Ленер в «Твиттере».

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