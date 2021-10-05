Двоим хоккеистам из главной юниорской лиги Квебека предъявят обвинения в изнасиловании

Двум игрокам «Викториавилль Тайгерз» из главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) будет официально предъявлено обвинение в суде за сексуальное насилие, предположительно совершённое во время вечеринки в июне 2020 года, сообщает TVA Nouvelles.



Хоккеисты Николас Дейгл и Массимо Сицилиано, двое мужчин, которым сейчас 19 лет, якобы изнасиловали молодую женщину 6 июня в Лак-Бопор, где проходила вечеринка, а также сняли это. Два игрока «Тайгерз» будут обвинены в сексуальном насилии и в создании записи. Кроме того, Николасу Дейглу будет предъявлено два обвинения за то, что он поделился фотографиями предполагаемой жертвы.



Команда кратко отреагировала, указав, что они были проинформированы за день до ареста двух своих игроков. Однако на данный момент о каких-либо мерах или приостановлении действия не объявлено.



«В настоящее время организация находится в тесном контакте с QMJHL, чтобы узнать подробности обвинений», — отреагировала команда, указав, что в ней относятся к этим обвинениям «очень серьёзно».



QMJHL, со своей стороны, указала, что серьёзно относится к этим обвинениям и возьмёт 48 часов, чтобы оценить дело и решить судьбу двух игроков.