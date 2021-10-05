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19:20 Мск
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Игрок СКА Морозов впервые сыграет в текущем сезоне КХЛ. Он в 4-м звене против «Локомотива»

Игрок СКА Морозов впервые сыграет в текущем сезоне КХЛ. Он в 4-м звене против «Локомотива»
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Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий Иван Морозов вернулся в основной состав СКА. Для него этот матч станет первым в текущем сезоне.

СКА:

Юханссон (Аскаров);
Кирсанов — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Робинсон — Фальковский, Хуснутдинов — Вей — Цицюра;
Токранов — Дыбленко, Моисеев — Хендемарк — Кетов;
Паутов, Тимкин — Марченко — Морозов; Галимов.

«Локомотив»:

Паскуале (Исаев);
Рафиков — Марченко, Аверин — Шалунов — Буше;
Елесин — Баранцев, Полунин — Красковский — Коршков;
Черепанов — Малышев, Каюмов — Иванов — Алексеев;
Мисюль, Берёзкин — Ильенко — Кудрявцев; Тютнев.

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