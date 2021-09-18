Вайсфельд рассказал, при каких условиях СКА может обменять И. Морозова на Воронкова

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном обмене форварда СКА Ивана Морозова в «Ак Барс».

«Из интервью Романа Ротенберга я понял, что Морозов снизил требования к себе. И там проблемы скорее околохоккейные, а не игровые. Если это так, и СКА на форварда уже особо не рассчитывает, то всё просто — армейцам нужно найти эффективный способ использовать свой актив. Например, совершить обмен Морозова в другой клуб.

Бывают такие ситуации, когда известный игрок вдруг начинает выступать гораздо хуже. Причём нередко он и тренируется, и режим не нарушает — а ничего не получается. И никто не понимает, из-за чего это произошло. Словно подменили человека.

Ходят слухи, что Морозова могут обменять в ЦСКА или «Ак Барс». Причём чуть ли не на Воронкова. Обсуждать их особого смысла нет. Но чисто теоретически даже самый невероятный вариант возможен. К примеру, на первый взгляд любой скажет, что казанцам нельзя отдавать Воронкова за Морозова. Это выглядит абсурдно! Но у обоих форвардов весной заканчиваются контракты. Допустим, Воронков заявляет, что точно уедет в НХЛ. А Морозов готов подписать следующий контракт с «Ак Барсом». И тогда это сразу меняет весь расклад», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».