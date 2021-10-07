Кузнецов отметился заброшенной шайбой за «Вашингтон» в контрольном матче с «Бостоном»

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между командами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.
На седьмой минуте второго периода отличиться удалось 28-летнему российскому форварду «Вашингтона» Евгению Кузнецову, благодаря чему «столичные» ответили на заброшенную шайбу Чарли Койла. Результативные передачи на счету Александра Овечкина и Гарнета Хэтэуэя.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Напомним, контракт Кузнецова с клубом с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф, не набрав в них баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за год переболел коронавирусом — в январе и мае.
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