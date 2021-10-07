Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грин: Подколзин мне очень нравится, но мы примем решение по нему в конце лагеря

Грин: Подколзин мне очень нравится, но мы примем решение по нему в конце лагеря
Комментарии

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением об игре российского форварда Василия Подколзина.

«Ему по-прежнему есть над чем поработать, но он мне очень нравится. Но когда я такое говорю, это не значит, что он получит всё и сразу… Он трудолюбивый игрок, уделяет внимание деталям и хочет учиться. Он силён в контроле шайбы, и мы постараемся немного увеличить его темп, заставить его двигаться. Это все те вещи, которым молодым игрокам стоит поучиться.

В матче с «Сиэтлом» вы могли заметить, как он хорошо двигался и вёл силовую борьбу. А когда ты начинаешь двигаться, то многие вещи открываются в твоей игре. И это касается не только игры с шайбой, но и без неё. Это нужно, чтобы у тебя была возможность вести силовую борьбу и использовать все свои сильные стороны.

Да, мы как раз говорили с ним с утра об уверенности, ему нужно играть уверенно, быстро и не беспокоиться о других вещах. Это сложная лига, чтобы так просто выйти и начать играть. Мы примем решение по нему в конце лагеря», – цитирует Грина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Тренер «Ванкувера» Грин: думаю, встреча с «Сиэтлом» — лучшая для Подколзина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021