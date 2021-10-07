Грин: Подколзин мне очень нравится, но мы примем решение по нему в конце лагеря

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением об игре российского форварда Василия Подколзина.
«Ему по-прежнему есть над чем поработать, но он мне очень нравится. Но когда я такое говорю, это не значит, что он получит всё и сразу… Он трудолюбивый игрок, уделяет внимание деталям и хочет учиться. Он силён в контроле шайбы, и мы постараемся немного увеличить его темп, заставить его двигаться. Это все те вещи, которым молодым игрокам стоит поучиться.
В матче с «Сиэтлом» вы могли заметить, как он хорошо двигался и вёл силовую борьбу. А когда ты начинаешь двигаться, то многие вещи открываются в твоей игре. И это касается не только игры с шайбой, но и без неё. Это нужно, чтобы у тебя была возможность вести силовую борьбу и использовать все свои сильные стороны.
Да, мы как раз говорили с ним с утра об уверенности, ему нужно играть уверенно, быстро и не беспокоиться о других вещах. Это сложная лига, чтобы так просто выйти и начать играть. Мы примем решение по нему в конце лагеря», – цитирует Грина официальный сайт НХЛ на русском языке.
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