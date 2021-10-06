Тренер «Ванкувера» Грин: думаю, встреча с «Сиэтлом» — лучшая для Подколзина

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением об игре российского нападающего Василия Подколзина во встрече с «Сиэтл Кракен» (0:4).
«Очень хорошо, я думаю, что это его лучшая игра», – цитирует Грина журналист Харман Даял в «Твиттере».
Также сообщается, что Грин подчеркнул, что, по его мнению, темп Подколзина был намного выше.
Напомним, в предсезонном матче НХЛ «Сиэтл Кракен» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Винс Данн (2), Райан Донато и Натан Бастиан. Российский хоккеист «Ванкувера» Василий Подколзин за 14.29 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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